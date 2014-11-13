Во время драки в Мурино погиб мужчина

Подозреваемый доставлен в полицейское отделение, в отношении него составлен административный протокол.

В воскресенье, 23 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Воронцовском бульваре в Мурино лежит труп мужчины после драки. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия был обнаружен труп петербуржца 1981 года рождения. На месте происшествия "по горячим следам" был задержан подозреваемый 23-летний гражданин Узбекистана. Предварительно сообщается, что он в результате возникшего конфликта нанёс удар погибшему, тот упал и скончался.

Подозреваемый доставлен в полицейское отделение, в отношении него составлен административный протокол.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина с пистолетом помог товарищу в драке с продавцами магазина в Гатчине.

Фото: Piter.TV