Во время ЧМ-2018 ограничат движение теплоходов по каналу Грибоедова

Других ограничений пока не ожидается

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года ограничат движение теплоходов по каналу Грибоедова. Об этом в понедельник, 16 апреля сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Львов.

Напомним, что в Северной столице 20 апреля с 9 утра будут открыты водные пути для судов и лодок по Кронверкскому проливу, Фонтанке и Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейскому каналу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. Навигация по Неве разрешена с 10 апреля. К ЧМ-2018 особых ограничений, кроме канала Грибоедова пока не ожидается.

Фото: Piter.TV