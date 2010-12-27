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Во время ЧМ-2018 ограничат движение теплоходов по каналу Грибоедова
Сегодня, 13:09
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Alena_Zinovieva
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение теплоходов по каналу Грибоедова

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Других ограничений пока не ожидается

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года ограничат движение теплоходов по каналу Грибоедова. Об этом в понедельник, 16 апреля сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Львов.
Напомним, что в Северной столице 20 апреля с 9 утра будут открыты водные пути для судов и лодок по Кронверкскому проливу, Фонтанке и Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейскому каналу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. Навигация по Неве разрешена с 10 апреля. К ЧМ-2018 особых ограничений, кроме канала Грибоедова пока не ожидается.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

 

 

 

Теги: движение по рекам и каналам , канал грибоедова , навигация в спб , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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