Во дворе на Петрозаводской улице нашли историческое мощение

Активисты расчистили участок вручную, чтобы сделать его доступным для осмотра.

В Петроградском районе Петербурга обнаружили историческое булыжное мощение. Находка была сделана во время подготовки к укладке тротуарной плитки во дворе дома №18 на Петрозаводской улице. Об этом сообщается в группе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети "ВКонтакте".

Фрагмент мощения обнаружили после вскрытия асфальта и вывоза земли. Активисты расчистили участок вручную, чтобы сделать находку доступной для осмотра. Участок сохранившегося мощения составил примерно 3,5 на 5 метров.

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Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение