Российский Минкульт открыл парк во дворе Интендантских складов в Петербурге

Новая площадка доступна для всех горожан и туристов.

Не так давно, в дни международного культурного форума в Петербурге открылся новый парк. Современная площадка для отдыха с деревьями и газонами появилась во дворе зданий Интендантских складов, где учатся студенты петербургской консерватории. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Парк площадью более 4 тысяч кв. м. сделали по заказу министерства культуры на месте бывшего плаца. Погулять в парке смогут не только студенты в обеденный перерыв, но и петербуржцы и гости города. Также здесь планируют проводить городские мероприятия.

А в парке Сестрорецка вместо вырубленных старых деревьев высадят новые.

Фото: Минкульт РФ