Компания “Меандр” обязана выплатить Минкульту 31 млн. рублей за невыполненные работы

Компания имеет неисполненные денежные и гарантийные обязательства перед Минкультом.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал реставрационную компанию "Меандр" выплатить Министерству культуры РФ порядка 31 млн. рублей за невыполненные работы.

Общая сумма задолженности составляет 30 949 234,58 руб., из которых 5 910 937,46 руб. основного долга, 25 038 297,12 руб. штрафных санкций, - сообщается в определении суда.

Известно, что компания имеет неисполненные денежные и гарантийные обязательства перед Минкультом. Поскольку "Меандр" не выполнила работы в Новодевичьем монастыре, Новосибирской консерватории, а также в других объектах по всей стране.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности подрядчика, который должен был реставрировать объект из ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. ООО "Меандр" не предоставило документацию о выполненных работах.

Фото: Piter.tv