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Компания “Меандр” обязана выплатить Минкульту 31 млн. рублей за невыполненные работы
Сегодня, 8:36
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kraratau27

Компания “Меандр” обязана выплатить Минкульту 31 млн. рублей за невыполненные работы

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Компания имеет неисполненные денежные и гарантийные обязательства перед Минкультом.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал реставрационную компанию "Меандр" выплатить Министерству культуры РФ порядка 31 млн. рублей за невыполненные работы. 

Общая сумма задолженности составляет 30 949 234,58 руб., из которых 5 910 937,46 руб. основного долга, 25 038 297,12 руб. штрафных санкций,

- сообщается в определении суда. 

Известно, что компания имеет неисполненные денежные и гарантийные обязательства перед Минкультом. Поскольку "Меандр" не выполнила работы в Новодевичьем монастыре, Новосибирской консерватории, а также в других объектах по всей стране. 

Ранее Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности подрядчика, который должен был реставрировать объект из ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. ООО "Меандр" не предоставило документацию о выполненных работах. 

Фото: Piter.tv 

Теги: меандр, минкульт рф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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