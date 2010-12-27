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В парке Сестрорецка вместо вырубленных старых деревьев высадят новые
Сегодня, 10:19
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IRINA_CHALKINA

В парке Сестрорецка вместо вырубленных старых деревьев высадят новые

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В социальных сетях появились посты возмущенных жителей Северной столицы.

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что петербуржцы намерены высадить новые деревья вместо вырубленных в парке Сестрорецка. В соцсетях появились посты возмущенных жителей города на Неве.

Как оказалось, чиновники задумали благоустроить парк, но не предупредили активистов, что для этого благоустройсва необходима вырубка деревьев. Планируется, что в Курортном районе появятся пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки — места отдыха.

В настоящее время, в сквере работает тяжёлая техника. Отмечается, что соответствующий проект прошел все согласования с властями Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе благоустроили территорию Дворца творчества.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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