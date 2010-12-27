Во Всеволожском районе с крыши сорвался 19-летний кровельщик

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Во Всеволожском районе молодой иностранец сорвался с крыши во время кровельных работ. Об этом пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно 24 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что в коттеджном поселке в деревне Юкки упав с 10-метровой высоты погиб рабочий. Хозяева частного дома пояснили, что кровельные работы начались пару дней назад. Когда на место происшествия приехали медики, то молодой человек был без сознания.

Врачи диагностировали ему серьезные переломы и отправили в местную больницу. Однако через пару часов 19-летний уроженец Узбекистана погиб.

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