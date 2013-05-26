  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе произошли две крупные кражи
Сегодня, 12:20
70
kraratau27

Во Всеволожском районе произошли две крупные кражи

0 0

Квартирные воры проникли в квартиры на первом и пятом этажах

По данным пресс-службы СУ СК России по Ленобласти, во Всеволожском районе произошли две квартирные кражи, ставшие поводом к возбуждению уголовных дел в крупном и особо крупном размере. Первая случилась в коттеджном посёлке Green House в Новом Девяткино, вторая - в поселке Лесколово. 

Квартира в таунхаусе находилась на первом этаже. Злоумышленники вынесли из нее вещей на общую сумму около полумиллиона рублей, взломав установленный на окна стеклопакет. Аналогичным образом воры пролезли в квартиру в Лесколово, забравшись по балконам на пятый этаж. Ими было похищено более миллиона рублей в иностранной валюте. 

По обоим уголовным делам проводятся следственные действия и принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.

Недавно в Петербурге задержали подозреваемого в краже у блокадницы. 

Фото: pixabay 

Теги: green house, воровство, грабеж, квартирные воры, ограбление
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии