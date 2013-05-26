Во Всеволожском районе произошли две крупные кражи

Квартирные воры проникли в квартиры на первом и пятом этажах

По данным пресс-службы СУ СК России по Ленобласти, во Всеволожском районе произошли две квартирные кражи, ставшие поводом к возбуждению уголовных дел в крупном и особо крупном размере. Первая случилась в коттеджном посёлке Green House в Новом Девяткино, вторая - в поселке Лесколово.

Квартира в таунхаусе находилась на первом этаже. Злоумышленники вынесли из нее вещей на общую сумму около полумиллиона рублей, взломав установленный на окна стеклопакет. Аналогичным образом воры пролезли в квартиру в Лесколово, забравшись по балконам на пятый этаж. Ими было похищено более миллиона рублей в иностранной валюте.

По обоим уголовным делам проводятся следственные действия и принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.

Недавно в Петербурге задержали подозреваемого в краже у блокадницы.

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