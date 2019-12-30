Во Всеволожском района на трассе заметили свинью

В соцсетях ищут хозяина животного.

Во Всеволожском районе Ленинградской области заметили свинью, бегающую вдоль трассы. Фотографии животного разместили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Отмечается, что животное бегало у шоссе в Разметелево. Водители заметили свинью и решили придержать ее. Нашедшие говорят, что у нее есть примета, поэтому отдадут свинью только хозяину.

"Это старый год удирает!" – шутят пользователи в комментариях.

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Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"