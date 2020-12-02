Во Всеволожске ввели режим муниципального ЧС в связи со взрывом в жилом доме

Глава администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Андрей Низовский ввел чрезвычайную ситуацию муниципального характера в том месте, где 28 ноября в жилом доме прогремел взрыв. Он подписал соответствующее постановление. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Всем пострадавшим организуют проживание в пунктах временного размещения, а также окажут материальную помощь. На время ЧС у подъезда дома №22 на Добровольского будут дежурить спасатели. Для того, чтобы избежать кражи личных вещей и имущества местных жителей, квартиры которых пострадали при взрыве, к их охране могут привлечь сотрудников МВД.
Ранее было установлено, что замене подлежат плиты четырех квартир, необходима перекладка участка веншахты на чердаке. Наружные стены в основном остались целы.
Напомним, взрыв на 12-м этаже с последующим пожаром в доме произошел вечером 28-го ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее приченение крупного ущерба".
Видео: "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" / VK
Фото: vk.com/vsev_reg
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