Во Всеволожске ввели режим муниципального ЧС в связи со взрывом в жилом доме

Пострадавшим готовы предоставить временное жилье.

Глава администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Андрей Низовский ввел чрезвычайную ситуацию муниципального характера в том месте, где 28 ноября в жилом доме прогремел взрыв. Он подписал соответствующее постановление. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Всем пострадавшим организуют проживание в пунктах временного размещения, а также окажут материальную помощь. На время ЧС у подъезда дома №22 на Добровольского будут дежурить спасатели. Для того, чтобы избежать кражи личных вещей и имущества местных жителей, квартиры которых пострадали при взрыве, к их охране могут привлечь сотрудников МВД.

Ранее было установлено, что замене подлежат плиты четырех квартир, необходима перекладка участка веншахты на чердаке. Наружные стены в основном остались целы.

Напомним, взрыв на 12-м этаже с последующим пожаром в доме произошел вечером 28-го ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее приченение крупного ущерба".

Видео: "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" / VK

Фото: vk.com/vsev_reg