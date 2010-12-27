Во Всеволожске пройдет главный этнокультурный фестиваль региона "Россия – созвучие культур"

В мероприятии планируют принять участие 29 делегаций — представители регионов Северо-Западного федерального округа, всех районов области, Дома дружбы Ленинградской области и Дома национальностей Санкт-Петербурга.

VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия – созвучие культур" пройдёт 24 августа на Юбилейной площади города Всеволожска.

В мероприятии планируют принять участие 29 делегаций — представители регионов Северо-Западного федерального округа, всех районов области, Дома дружбы Ленинградской области и Дома национальностей Санкт-Петербурга.



Шествие делегаций и презентации в этом году будут посвящены теме здорового образа жизни, спорту, ремеслам, поскольку 2019 год объявлен губернатором Ленинградкой области Александром Дрозденко Годом ЗОЖ.



Состоится чествование межнациональных семей, награждение новых Почетных граждан города Всеволожска, большой праздничный гала-концерт.



Глава региона Александр Дрозденко объявит город Ленинградской области, которому выпадет честь принимать следующий, VII этнокультурный фестиваль "Россия – созвучие культур". Ему будет передан переходящий символ фестиваля – резная деревянная ладья.



Торжественное открытие главного этнокультурного фестиваля, который стал брендом региона, начнется в 12.00.



Для гостей и участников этнофестиваля будут организованы мастер-классы, зоны национальных спортивных игр и забав, национальных кухонь, торговые ряды.



Около 20 выставок-ярмарок "Национальные подворья" разместятся на Всеволожском проспекте.

Источник: пресс-служба ЛО