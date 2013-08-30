Во Всеволожске прохожий вытащил из канавы собаку

Собаку хотели отвезти к ветеринару, но она вырвалась и скрылась за забором.

Во Всеволожске местный житель вытащил из канавы собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Мужчина возвращался домой вечером, когда обратил внимание на животное, угодившее в сточную канаву. Собака барахталась в воде, а ее задние лапы плотно увязки в иле. Несмотря на попытку мужчины вытащить дворнягу, та огрызалась и пыталась его укусить. Ему пришлось вызывать спасателей и побегать за подмогой.

Спустя несколько минут собаку вытащил из канавы другой местные житель. К этому времени к месту подъехали пожарные. Собаку хотели отвезти к ветеринару, но она вырвалась и скрылась за забором.

Ранее мы сообщали, что неизвестный под Всеволожском расстрелял камеру контроля скорости.

Видео: ВКонтакте / МЧС Ленинградской области