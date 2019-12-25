Фотофакт: неизвестный под Всеволожском расстрелял камеру контроля скорости

Канал Piter.TV публикует кадры повреждения профессиональной техники.

В Ленинградской области неизвестный обстрелял из пневматического оружия камеру контроля скорости. Дорожники насчитали не менее 4 точных попаданий по объекту. При этом "умная техника" продолжила свою работу и даже сняла действия мужчины и его транспортное средство. Об этом Piter.TV рассказали в дорожном комитете Ленинградской области.

Инцидент произошёл рядом с посёлком Хапо-Оё во Всеволожском районе. На фото с места происшествия можно отчётливо заметить круглые отверстия в корпусе камеры "Симикон". Горе-водителю удалось повредить только пластиковые стенки защитного короба.

Полиция уже ищет нарушителя правопорядка. Запись видео с действиями неизвестного и его автомобилем уже переданы правоохранителям.

Фото: Piter.TV