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Фотофакт: неизвестный под Всеволожском расстрелял камеру контроля скорости
Сегодня, 14:13
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Фотофакт: неизвестный под Всеволожском расстрелял камеру контроля скорости

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Канал Piter.TV публикует кадры повреждения профессиональной техники.

В Ленинградской области неизвестный обстрелял из пневматического оружия камеру контроля скорости. Дорожники насчитали не менее 4 точных попаданий по объекту. При этом "умная техника" продолжила свою работу и даже сняла действия мужчины и его транспортное средство. Об этом Piter.TV рассказали в дорожном комитете Ленинградской области. 

Инцидент произошёл рядом с посёлком Хапо-Оё во Всеволожском районе. На фото с места происшествия можно отчётливо заметить круглые отверстия в корпусе камеры "Симикон". Горе-водителю удалось повредить только пластиковые стенки защитного короба. 

Полиция уже ищет нарушителя правопорядка. Запись видео с действиями неизвестного и его автомобилем уже переданы правоохранителям.

Фото: Piter.TV

 

Теги: дороги, камеры контроля скорости, ленинградская область, хапо ое
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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