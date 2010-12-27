Во Всеволожске трое неизвестных мужчин напали на семью

После инцидента несовершеннолетняя девочка выпрыгнула из окна 2 этажа.

Полиция Всеволожского района ищет мужчин, совершивших разбойное нападение на семью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 7 октября. В полицию обратилась девочка-подросток и заявила, что на её семью напали трое неизвестных преступников. Злоумышленники выстрелили в хозяйку квартиры из неизвестного оружия, а её зятя избили ногами. Мужчины потребовали от жильцов документы на квартиру, оружие и наркотики. Однако они не отреагировали на просьбу нападавших. В ответ злоумышленники схватили мужчину и продолжили избивать его уже на улице, после чего скрылись с места преступления.

Полиция разыскивает неизвестных мужчин. Возбуждено уголовное дело по 162-ой статье УК РФ (Разбой). Все жители квартиры в состоянии средней тяжести госпитализированы.

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Фото: Piter.TV