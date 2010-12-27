В Пензе тренер по плаванью насиловал своих маленьких подопечных

Суд отправил педофила на 10 лет в колонию строго режима.

В Пензе состоялся суд над тренером-педофилом, который насиловал маленьких девочек.

Собранные следственными органами доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 50-летнему мужчине. Мужчина, работая тренером по плаванью, в 2017 году и 2018 году совершил насильственные действия сексуального характера над девочками 2007 года рождения. Следствию удалось доказать 3 подобных эпизода. Всего от рук педофила пострадали 10 девочек.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным в совершенных преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью

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