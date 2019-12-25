Музей работает на частной основе, сегодня туда прибыло много высоких гостей.

Во Всеволожске открыли новый зал музея имени танкиста Зиновия Колобанова, где размещена танковая и артиллерийская экспозиция – одна из крупнейших в России и Европе. Торжественная церемония открытия состоялась 13 декабря.

В коллекции насчитываются десятки предметов, подлинные образцы танковой и артиллерийской техники времен Великой Отечественной войны. Экспонаты находили поисковые отряды, их приводили в порядок и восстанавливали с исторической точностью долгое время.

В минувшем августе власти Ленинградской области напомнили жителям о торжественной дате – Дне памяти подвига воинов роты тяжелых танков Зиновия Колобанова.

Танкист Зиновий Колобанов сумел уничтожить 22 фашисткие боевые машины в августе 1941 года, его команда смогла побить превосходящие силы противника – 43 машины. Событие, произошедшее 79 лет назад, считается одним из самых выдающихся подвигов за военную историю и стало официальным региональным праздником, начиная с текущего года.

Фото: ВКонтакте / Военно-исторический центр СЗФО