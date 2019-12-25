В Ленобласти отметили годовщину со дня подвига танкиста Зиновия Колобанова

Герой Великой Отечественной войны уничтожил свыше 4 немецких боевых машин.

В среду, 19 августа, власти Ленинградской области напомнили жителям о торжественной дате - Дне памяти подвига воинов роты тяжелых танков Зиновия Колобанова. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Танкист Зиновий Колобанов и его подчиненные сумели уничтожить более 40-ка фашистких боевых машин в августе 1941 года.Событие, произошедшее 80 лет назад, считается одним из самых выдающихся подвигов за военную историю и стало официальным региональным праздником, начиная с текущего года.

Мы всегда будем помнить о подвиге танкиста Колобанова и его товарищей, о подвиге всех героев Великой Отечественной войны", - заверили в правительстве Ленинградской области. говорится в сообщении регионального правительства

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти почтил память Зиновия Колобанова у стелы "Город воинской славы".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области