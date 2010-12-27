Во Всеволожске китаец с ножом напал на девушку

Пострадавшую ранили в грудь и левое плечо.

В понедельник, 15 июля в доме на улице Авиаторов Балтики Всеволожского района Петербурга 26-летний гражданин Китая напал с ножом на 20-летнюю девушку. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с ранениями грудной клетки и левого плеча. Медики оценили ее состояние как средней тяжести.

По предварительным данным, на девушку напал студент Политехнического университета с учебной визой до весны 2020 года. В квартире, которая стала местом поножовщины, нашли нож со следами крови и красные отпечатки рук.

На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Выборгском районе нашли труп молодой девушки со следами уколов. Рядом с телом лежал рюкзак со шприцами.

Фото: Pixabay