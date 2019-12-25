Во Всеволожске капитально отремонтировали фасады домов

Специалисты отремонтировали фасады 13 домов.

Во вторник, 24 августа, пресс-служба администрации Ленинградской области сообщили, что во Всеволожске капитально отремонтировали фасады 13 домов по Колтушском шоссе.

Всего в порядок приводят фасады 81 дома в Ленобласти. Работы во Всеволожске завершили, после отделки их принимает комиссия. Теперь в домах на Колтушском шоссе стало теплее, а сам фасад выглядит ярче и красивее. В трех из них капитально отремонтировали кровли.

Отмечается, что в регионе реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы. За это время в 2863 многоквартирных домах отремонтированы крыши, фасады, фундаменты, подвалы, внутридомовые инженерные системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Помимо этого специалисты заменяют лифты. К концу 2022 года ожидается, что Ленобласть станет одним из первых регионов страны, где не будет лифтов старше 25 лет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти стартует проект РЖД "Зелёная электричка".

Фото: Piter.tv