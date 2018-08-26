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Во Всеволожске иномарку кинули в яму ради искусства

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Очевидцы сообщили, что в микрорайоне Южный проходили съемки сериала.

В воскресенье, 26 августа в группе "ВКонтакте" "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилось видео со съемок сериала. Картину снимали во Всеволожске. 

В комментариях к посту один из пользователей сообщил, что здесь проходили съемки сериала режиссера Алексея Праздникова "5 минут тишины". Отмечается, что в роли спасателя выступил актер Игорь Лифанов.

На кадрах видео можно заметить огромную яму, куда, как рассказали очевидцы, поместили автомобиль "Опель".

Ранее на Piter.tv: Экскурсионный автобус из Петербурга два часа не могли вытащить из ямы

Видео и фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: 5 минут тишины сериал , новости кино , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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