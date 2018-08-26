Экскурсионный автобус из Петербурга два часа не могли вытащить из ямы

Автобус пыталась вытянуть даже спецтехника.

Вечером 25 августа экскурсионный автобус из Петербурга застрял в яме в лесу Ленобласти. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошел недалеко от одной из остановок маршрута - озера Судачье. Автобус застрял, когда начал разворачиваться. Рядом оказались другие водители и пытались помочь, но безуспешно. В первый "заход" не помогла даже спецтехника, которая только оторвала бампер автобусу. Во время второй попытки тянули за колесо, но также безуспешно, трос порвался. В итоге с третьей попытки колесо вытянули и при помощи толчка автобус смог выехать.

"Приключение" заняло почти два часа. В автобусе ехали 40 человек, которые все это время покорно ожидали на поляне леса. В итоге, люди уехали обратно на том же автобусе.

Видео: Piter.tv