Во Всеволожске горела конюшня

Пожар охватил площадь 1000 "квадратов" и, судя по кадрам, уничтожил здание полностью.

В субботу, 23 сентября, во Всеволожске загорелась детская конная академия "Рутения". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Пожар охватил площадь 1000 "квадратов" и, судя по кадрам, уничтожил здание полностью. Сведения о пострадавших не поступали. Были спасены все животные.

К ликвидации огня привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.

Ранее на Piter.TV: на складе по 4-му Предпортовому проезду горел картон на площади 600 "квадратов".

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти