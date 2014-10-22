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В Парголово пожарные тушили конюшню
Сегодня, 19:28
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В Парголово пожарные тушили конюшню

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Информация о состоянии животных уточняется.

Сегодня вечером, 22 мая, в Выборгском районе Петербурга вспыхнули конюшни. Пожар заметили на Горной улице, 5, в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:09. Пламя перекинулось на баню площадью 48 "квадратов". Огонь отправились тушить 20 спасателей на четырех спецмашинах. За 50 минут пламя ликвидировали. 

Информация о состоянии животных уточняется. Из людей никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге спасли трех измученных нерп.

Фото: Pexels

Теги: горела конюшня, жиивотные, мчс, парголово, пожар, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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