В Парголово пожарные тушили конюшню

Информация о состоянии животных уточняется.

Сегодня вечером, 22 мая, в Выборгском районе Петербурга вспыхнули конюшни. Пожар заметили на Горной улице, 5, в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:09. Пламя перекинулось на баню площадью 48 "квадратов". Огонь отправились тушить 20 спасателей на четырех спецмашинах. За 50 минут пламя ликвидировали.

Информация о состоянии животных уточняется. Из людей никто не пострадал.

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