Во Владивостоке на Токаревском маяке из-за шторма утонул катер

Во Владивостоке на глазах у очевидцев затонул катер.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение. В регионе бушует стихия, которая принесла немало бед. У отдыхающих срывает палатки, порывы ветра валят столетние деревья.
Не повезло владельцам катера, который затонул на глазах у очевидцев в районе Токаревского маяка. Один из местных жителей снял на видео, как лодка буквально на глазах ушла под воду.
О пострадавших не сообщается.
Ранее: Из затонувшего катера на Байкале в озеро вылилось топливо
Видео: Instagram/ vladivostokpolezno
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все