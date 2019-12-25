Во Владивостоке на Токаревском маяке из-за шторма утонул катер

Во Владивостоке бушует сильный ветер, который принес немало бед.

Во Владивостоке на глазах у очевидцев затонул катер.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. В регионе бушует стихия, которая принесла немало бед. У отдыхающих срывает палатки, порывы ветра валят столетние деревья.

Не повезло владельцам катера, который затонул на глазах у очевидцев в районе Токаревского маяка. Один из местных жителей снял на видео, как лодка буквально на глазах ушла под воду.

О пострадавших не сообщается.

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Видео: Instagram/ vladivostokpolezno