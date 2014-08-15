Капитан катера, затонувшего у Васильевского острова, заключен под стражу

Суд возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 238.

Василеостровский районный суд рассмотрел дело в отношении капитана, который управлял затонувшим 21 июля катером Карвер-41. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 24 июля.

Следствие утверждает, что владелец судна действовал умышленно, поскольку катер не прошел технического освидетельствования. Водное средство передвижения не эксплуатировалось длительное время. Карвер-41 был подтоплен вследствие технической неисправности.

Суд возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 238. Капитан катера отправлен под стражу по 20 сентября этого года.

Напомним, что на борту находились девять человек. Один из них погиб.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры