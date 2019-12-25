Грузовик не смог проехать под конструкцией.

Во Владимирской области грузовик снес надземный переход. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Инцидент зафиксирован в городе Лакинск. По предварительной версии, водитель большегрузного транспорта задел конструкцию. Шофер не учел габариты машины во время движения.

Около 13:40 в Лакинске водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции. пресс-служба ГИБДД

Информации о пострадавших нет. В настоящее время на месте аварии работают аварийные ведомства и ГИБДД. Движение на участке полностью остановлено. Автовладельцев просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

