Во Владимире проверяют информацию о массовой драке в автобусе

На ролике видно, как словесная перепалка плавно перешла в драку и попытки вытолкать оппонентов из автобуса.

Сотрудники полиции проверяют информацию о массовой драке в автобусе Владимира, произошедшей 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Видео было опубликовано в социальных сетях. На ролике видно, как словесная перепалка плавно перешла в драку и попытки вытолкать оппонентов из автобуса. Очевидец позже рассказал, что причиной потасовки стала вошедшая в заполненный салон пара с ребенком в коляске.

Информация проверяется сотрудниками полиции.

Ранее семеро подозреваемых в бою с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга отправились под стражу.

Видео: ВК/Подслушано во Владимире