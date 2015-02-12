Площадь возгорания составила 2 500 квадратных метров.

Во Владимире потушили пожар в хозпостройках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Фоминской. Площадь возгорания составила 2 500 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на большую площадь.

Информация о пострадавших не поступала. В тушении огня участвовали 37 специалистов и 11 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга.

Видео: МЧС России