Во Владимире потушили пожар в хозпостройках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Фоминской. Площадь возгорания составила 2 500 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на большую площадь.
Информация о пострадавших не поступала. В тушении огня участвовали 37 специалистов и 11 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга.
Видео: МЧС России
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