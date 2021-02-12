Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Инцидент зафиксирован в 07:28 утра 12 февраля по местному времени. Известно, что от помещения по улице Гагкаева ничего не осталось. Речь идет о двухэтажном здании, в котором находились "Магнит" и "Магнит Косметик".
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. По предварительной информации в момент трагедии в супермаркете находится охранник. Его разыскивают. Предположительно, мужчина может быть под завалами.
СМИ: спасатели начали бурить тоннель для поиска пропавших при сходе ледника в Индии.
Видео: Telegram / LIFE SHOT
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