В полностью обрушившемся здании может находиться охранник.

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Инцидент зафиксирован в 07:28 утра 12 февраля по местному времени. Известно, что от помещения по улице Гагкаева ничего не осталось. Речь идет о двухэтажном здании, в котором находились "Магнит" и "Магнит Косметик".

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. По предварительной информации в момент трагедии в супермаркете находится охранник. Его разыскивают. Предположительно, мужчина может быть под завалами.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT