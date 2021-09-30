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Во Владикавказе пожарные спасли котенка, застрявшего в дымоходе

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Животное провело взаперти три дня.

Во Владикавказе пожарные спасли котенка, застрявшего в дымоходе. Ролик опубликован в  Telegram-канале Mash Gor. Известно, что попавшее в западню животное обнаружили местные жители в доме по улице Маркова. Уличный кот провалился в дымоход и находился там около трех дней. СПециалистам пришлось частично разобрать кирпичную кладку на чердаке для того, чтобы вызволить "потерпевшего". После этого они протянули питомцу деревянную доску. Животное зацепилось за нее и выбралось на свободу.

Очевидцы уточнили, что все это время за процессом наблюдала кошка. Она следила за операцией по спасению своего малыша.

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Фото и видео: Telegram / Mash Gor

Теги: владикавказ, гу мчс, дымоход, котенок
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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