Во Вьетнаме заявили, что мир переживает кризис доверия и многостороннего сотрудничества

Фам Минь Чинь призвал мир к глобальному сотрудничеству.

Современный мир переживает серьезный кризис доверия и многостороннего сотрудничества, поэтому на действующих политических лидеров ложится ответственность работать сообща ради общих целей развития. Соответствующее заявление премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Долг и ответственность мировых лидеров - работать вместе для укрепления доверия, искренности и солидарности, развивать многостороннее сотрудничество, эффективно реагировать на глобальные и общечеловеческие вызовы, способствовать устойчивому развитию. Фам Минь Чинь, премьер-министр Вьетнама

Иностранный чиновник уточнил, что важно принимать глобальные решения, направленные на поощрение солидарности, международного сотрудничества, продвижение многосторонности, центральной роли ООН. Фам Минь Чинь призвал отказаться от конфронтации и изоляции, а сообща продвигать комплексные экономические, политические и социальные меры, создавать и трансформировать модели развития по цифровой и зеленой повестке в экономике и энергетике, убирать инвестиционные и торговые барьеры.

Байден заявил, что вскоре посетит Вьетнам для укрепления связей со страной.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций