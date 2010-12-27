В Ленобласти школьники избили прохожего ради мобильника и бутылки водки

Нападение произошло во Мге, у ж/д вокзала.

Школьники совершили разбойное нападение на 56-летнего мужчину в поселке Мга Кировского района Ленобласти. Инцидент случился незадолго до полуночи 8 декабря у ж/д вокзала. Об этом пишет 78.ru.

Трое неизвестных руками избили прохожего, забрав у него мобильный телефон и пакет, в котором находилась бутылка водки.

Вскоре у дома №10 на улиц Димитрова задержали трех школьников: 17-летнего подростка и двух учеников 6 класса спецшколы. У них изъяли указанный мобильный телефон.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В отношении старшего задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что пенсионерка лишилась мобильника и дрели во время застолья в Сестрорецке.

Фото: Piter.TV