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Пенсионерка лишилась мобильника и дрели во время застолья в Сестрорецке
Сегодня, 10:35
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Alena_Zinovieva

Пенсионерка лишилась мобильника и дрели во время застолья в Сестрорецке

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Пожилую женщину ограбили двое мужчин.

Накануне в полицию Сестрорецка пришла 67-летняя женщина и заявила об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка лишилась мобильного телефона и дрели во время застолья в общежитии дома №5 на Малой Ленинградской улице. Двое 37-летних мужчин напали на женщину и силой отобрали у нее вещи.

Подозреваемых удалось задержать у дома №6 на улице Володарского. Один из них ранее уже был судим.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что у директора петербургской фирмы угнали Lexus за 6,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, мвд, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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