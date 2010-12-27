Пенсионерка лишилась мобильника и дрели во время застолья в Сестрорецке

Пожилую женщину ограбили двое мужчин.

Накануне в полицию Сестрорецка пришла 67-летняя женщина и заявила об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка лишилась мобильного телефона и дрели во время застолья в общежитии дома №5 на Малой Ленинградской улице. Двое 37-летних мужчин напали на женщину и силой отобрали у нее вещи.

Подозреваемых удалось задержать у дома №6 на улице Володарского. Один из них ранее уже был судим.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV