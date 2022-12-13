Во Фрунзенском районе загорелся роддом

В ликвидации огня участвовали 12 специалистов и три единицы техники.

В воскресенье, 30 апреля, во Фрунзенском районе в Петербурге загорелся роддом. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС РФ.

Инцидент произошел вечером на Малой Балканской улице. В здании родильного дома №16 произошло горение оконной рамы. В ликвидации огня участвовали 12 специалистов и три единицы техники.

В 19:20 пожар был ликвидирован. Эвакуация не проводилась, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы сообщали, что на Челябинской улице сгорела садовая постройка.

Фото: Piter.tv