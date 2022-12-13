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На Челябинской улице сгорела садовая постройка
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На Челябинской улице сгорела садовая постройка

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Пламя тушили 10 пожарных.

В субботу, 29 апреля, на Челябинской улице, 159, произошел пожар. ВСпыхнула садовая постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:04. Пламя охватило 40 "квадратов". 

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за час.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: горела садовая постройка, мчс, челябинская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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