На Челябинской улице сгорела садовая постройка

В субботу, 29 апреля, на Челябинской улице, 159, произошел пожар. ВСпыхнула садовая постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:04. Пламя охватило 40 "квадратов".
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар за час.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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