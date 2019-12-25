Библиотеку им. Чехова на улице Турку собираются расширить

Во Фрунзенском районе будет отремонтирована библиотека имени Чехова по поручению из Смольного.

В Смольном поручили отремонтировать библиотеку имени Чехова во Фрунзенском районе. Жительница района обратилась с просьбой восстановить помещения учреждения, созданного еще в 1926 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Библиотека имени Чехова находится на улице Турку, 11. В ее фонде насчитывается более 90 тысяч книг, журналов и газет, в том числе редкие издания. Библиотека пользуется спросом у студентов и петербуржцев старшего возраста, которые хотят освоить компьютерные технологии.

Однако посадочных мест для всех читателей не хватает, что привело к решению отремонтировать пустующий второй этаж и оснастить библиотеку современным оборудованием. Сроки работ намечены до 20 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выданы разрешения на строительство четырех объектов образования.

Фото: pxhere