Выходцев из РФ обвиняют в преступном сговоре.

Во Франции снова задержали чеченцев. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил прокурор города Дижон Эрик Матэ. По словам чиновника, полиция поймала выходцев из России, которых обвиняют в преступном сговоре с отягчающими обстоятельствами.

Два человека задержаны в связи с беспорядками в Дижоне в июне 2020 года. Сейчас они ожидают суда. Жителю Ниццы и коммуны Доль предъявили обвинения в объединении с целью злодеяния, которое предусматривает наказание в виде 10 лет заключения. На данный момент личности фигурантов расследования держатся в тайне.

Напомним, что летом Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции разместила документ, в котором рассказала о преступной деятельности на территории страны выходцев из Чечни. Иностранцев назвали угрозой для местного населения.

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях.