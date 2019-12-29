Видео: Во Франции неадекват взял в заложники беременную жену и 5 детей

Полиция вела переговоры с мужчиной 16 часов, после чего неадекват сдался полиции.

Во Франции мужчина взял в заложники свою семью.

ЧП произошло на севере Франции в Труа. После семейной ссоры мужчина открыл огонь по полицейской машине и взял в заложники семью, беременную жену и 5х детей. Полиция вела с мужчиной переговоры в течение 16 часов, после чего тот сдался полиции. Никто не пострадал.

По данным местных СМИ, мужчина мог страдать психическим расстройством.

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Видео: YouTube/Tugba Sari