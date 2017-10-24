Во Флориде во время вечеринки утонул годовалый ребенок из России

Пока родители отмечали день рождения, ребенок забрался в джакузи.

В США в штате Флорида в округе Паско в семье из России произошла трагедия.

Родители созвали вечеринку по поводу дня рождения. Пока родители отдыхали, ребенок остался на какое-то время без присмотра и забрался в ванную комнату. А затем и оказался в джакузи с водой. Когда родители спохватились и нашли малыша, тот был уже без сознания. Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь ребенку спасти не удалось.

Полиция не усмотрела в смерти ребенка криминала, посчитав произошедшие несчастным случаем.

Видео: YouTube/Андрей Гатилов