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Во Флориде во время вечеринки утонул годовалый ребенок из России

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Пока родители отмечали день рождения, ребенок забрался в джакузи.

В США в штате Флорида в округе Паско в семье из России произошла трагедия.

Родители созвали вечеринку по поводу дня рождения. Пока родители отдыхали, ребенок остался на какое-то время без присмотра и забрался в ванную комнату. А затем и оказался в джакузи с водой. Когда родители спохватились и нашли малыша, тот был уже без сознания. Несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь ребенку спасти не удалось.

Полиция не усмотрела в смерти ребенка криминала, посчитав произошедшие несчастным случаем. 

Видео: YouTube/Андрей Гатилов

Теги: ребенок из россии , трагедия , утонул ребенок , флорида
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России Мировые новости

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