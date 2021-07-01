Старт ракеты-носителя состоялся с мыса Канаверал.

Во Флориде стартовала Falcon 9 с 88 спутниками на борту. Мероприятие транслировалось на официальном сайте американской компании SpaceX. Известно, что ракета-носитель успешно отправилась на орбиту Земли с космическими аппаратами. Старт был объявлен с территории мыса Канаверал в 15:33 часов 30 июня по местному времени (Восточного побережья США) или в 22:33 по московскому времени.

Известно, что данная миссия имеет название Transporter 2. Она призвана доставить на орбиту около 90 малых спутников. Пять из них относятся к Агентству космических разработок США, которое работает для Пентагона. Илон Маска ранее охарактеризовал миссию ракеты-носителя как автобуса для доставки груза клиентам в космическое пространство.

Для отправленной на орбиту ракеты запуск стал восьмым по счету. Ранее она доставляла на орбиту спутники GPS, турецкий спутник и участвовала в ряде миссий для проекта Starlink.

Илон Маск заявил, что общий объем инвестиций в проект Starlink может составить 20-30 млрд долларов.

Видео: Youtube/SpaceX