Илон Маск заявил, что общий объем инвестиций в проект Starlink может составить 20-30 млрд долларов

Миллиардер ожидает, что в течение следующего года число клиентов программы вырастет до полумиллиона.

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, выступая по видеосвязи, заявил, что общий объем инвестиций в проект Starlink может составить 20-30 млрд долларов. Отметим, что речь идет про проект по обеспечению беспроводного интернета по всему миру.

По словам миллиардера, общие инвестиции в Starlink составят от $5 млрд до $10 млрд. Это прежде чем проект станет приносить доходы. А вот за все время существования проекта объем инвестиций может составить 20-30 млрд долларов. Илон Маск рассчитывает, что в следующем году число клиентов Starlink вырастет до полумиллиона.

Ранее мы писали, что компания Илона Маска SpaceX к сентябрю этого года планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру. Уже было развернуть 1,8 тыс. спутников.

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