Во Флориде 24-летний геймер открыл огонь: 11 человек в больнице, двое убиты

В сети опубликовано видео с онлайн трансляции, где слышатся выстрелы и крики.

В минувшее воскресенье геймер достал пистолет и открыл огонь по людям: два человека убиты, 11 получили ранения.

Трагедия произошла в Джексвенвилле во время соревнований по киберспорту. Молодой человек после проигрыша в американский футбол достал пистолет и открыл огонь по соперникам и окружающим. В результате два человека были застрелены. По разным данным пострадало от 9 до 11 человек. Одно из местных изданий сообщает, что 9 человек были госпитализированы, два человека обратились за помощью самостоятельно. После стрельбы игрок застрелился.

Полиция назвала имя стрелка: им оказался 24-летний Дэвид Катц из Балтимора (штат Мэрилэнд).

Видео: Twitter/@Deidra_Daviss

Фото: скриншот YouTube/