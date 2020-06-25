Петербуржец планирует издать более 900 страниц блокадных дневников своей бабушки

Ценные рукописи он нашел в подсобке своей квартиры спустя 72 года после прорыва блокады Ленинграда. Андрей Орлов рассказал нам историю жизни своей бабушки и почему важно сохранить память о ней в виде книги.

Кем была ваша бабушка во время блокады?

Бабушка Александра Никифоровна Боровикова родилась на Урале, в семье простого крестьянина в будущий День победы – 9 мая. В 1916 году закончила Бондеринское ННУ и пошла в лесотехническую академию, которую закончила уже в 1932 году. Дальше путь был в Ленинград, в Лесотехническую академию имени Кирова.

В годы блокады она работала по специальности: заготовка дров, хлебозавод. Позже она создавала списки тех, кто из города эвакуируется – состояла в комиссии по эвакуации. И так вплоть до окончания войны.

Всю блокаду она жила улице Боровая.

Какую историческую ценность представляет дневник?

Основные записи, которые вела бабушка –это утренние или вечерние впечатления: когда человек проснулся, и описывает свое состояние, либо вечером уже, описывает все, что с ним за день произошло. Есть много интересных моментов, натурализм блокады и прочее.

Мы начали расшифровку дневника два года назад и дошли до 72 страницы. К сожалению, по семейным причинам работу над проектом пришлось прервать, однако сейчас все возобновилось. Сам дневник очень трудно читать, по причине того, что моя бабушка закончила еще дореволюционную школу: почерк тогда был совсем другим

Почему вы решили начать этот проект? Не проще было отдать рукописи в музей?

Проект семейный и направлен он в первую очередь на сохранение памяти. Он не коммерческий, а нацелен на то, чтобы рукописи, которые моя бабушка так старательно вела всю войну, не ушли в помойку. Попросту передать в музей, конечно, можно, но тогда никто не будет знать, что там. Рукописи там и сгниют.

Издание книги позволит хоть и ограниченному кругу читателей узнать много интересной информации от первого лица.

Изначально мы планируем распространять средства через различные библиотеки: государственные, федеральные, региональные и краевые.

Когда нам ждать книгу?

Сейчас мы запустили сбор средств через краудфандинг на издание первых 500 экземпляров, что позволит значительно сократить время издания книги. Если бы я занимался всем один, то у меня на это ушло бы лет десять, наверное.

Выпуск книги хочу приурочить к крупной дате – возможно к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Как будет выглядеть конечный продукт?

Конечный продукт – это книга на ориентировочные 500 страниц с 50 страницами иллюстраций в твердом переплете.

Видео, фото: Piter.TV