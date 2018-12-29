Алексей Говоров объяснил свою позицию относительно распространяемой "грязи" про военное время.

Внук маршала Говорова рассказал о спекуляции на тему блокады Ленинграда. В интервью изданию "Петербургский дневник" Алексей Говоров заявил, что подобные проблемы начались в 80-ых годах ХХ века, когда НКВД и КГБ стали рассекречивать первые военные документы.

Да, теперь это известно: были и преступления в городе, была подлость, были предательство и злоупотребления на местах. И, думаю, не без помощи из-за океана эти случаи стали раздувать: им пытались придать массовый характер рассказывает спикер

Алексей Говоров отметил, что данные случаи не носили массовый характер.

На каждом участке Ленинградского фронта был свой Матросов, закрывший своим телом вражескую амбразуру. Вот что было массовым, вот о чем надо говорить, а не выискивать по архивам всякую мерзость и радоваться этому. добавляет родственник маршала-освободителя Ленинграда

Петербуржец заметил, что не выступает против цензуры в СМИ. Он считает, что подрастающее поколение должно изучать историю, военные события, а потом самостоятельно учиться анализировать то, что было

Но я допускаю, что при этом могут быть и ограничения к разным публикациям и экранизациям. Может, должно быть даже наказание за преднамеренное очернение правды о войне, как, например, за отрицание холокоста в Израиле размышляет Алексей Говоров

Напомним, что маршал Леонид Говоров известен своим командованием Ленинградским фронтом. Он сыграл огромную роль в освобождении города от фашистских захватчиков. Ветераны-блокадники до сих пор называют его "спасителем".

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Фото: Piter.tv