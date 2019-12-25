Внешнеторговый оборот петербургской таможни вырос на 12% в первом квартале года

Импорта стало больше, а экспорт немного снизился.

За первые три месяца текущего года внешнеторговый оборот в регионе деятельности петербургской таможни вырос на 12% в сравнении с показателем того же периода 2019 года. Показатель составил 4,23 миллиарда американских долларов. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Отмечается, что в первом квартале экспорт сократился на два процента до 2,12 миллиардов долларов, а импорт, напротив, поднялся на 32%, но составил 2,11 миллиардов долларов. С января по март таможня оформила порядка 86 тысяч деклараций на различные товары, на 27% превысив свои прошлогодние показатели. Почти 80% экспорта составили товары лесопромышленного комплекса, в импорте чаще всего фигурировали оборудование, электрические машины, пластмассы, бумага с картоном, изделия из черных металлов.

В доход федерального бюджета таможня перечислила на 35% больше средств, чем в прошлом году – 31, 761 миллиарда рублей.

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Фото: Piter.TV