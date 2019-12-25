"Петербургский нефтяной терминал" увеличил перевалку нефтепродуктов на 29%

Доля "ПНТ" в общем объеме перевалки, тем временем, снизилась на 0,4%.

"Петербургский нефтяной терминал" ("ПНТ") за первый квартал текущего года на 29% увеличил перевалку нефтепродуктов, теперь этот показатель составляет 2,14 миллионов тонн. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Перевалка в Большом порту Петербурга, тем временем, выросла до 2,7 миллионов тонн. Доля "ПНТ" в общем объеме перевалки снизилась на 0,4%. Отмечается, что в период с января по март компания перевалила 1,3 млн тонн темных и 775 тысяч светлых нефтепродуктов. В 2020 году их доля оказалась на 16% и 75% больше, чем в тот же период прошлого года. Вместе с тем в два раза сократилась перевалка авиационного керосина.

В неплохих результатах первого квартала значительную роль сыграла теплая зима. Практически всю зимнюю навигацию не было льда, что обеспечило бесперебойный и быстрый подход танкеров. Кроме того, важным фактором был постоянный спрос в Европе. Михаил Скигин, председатель совета директоров "ПНТ"

В ближайшее время, по прогнозам Скигина, объемы отгрузок нефтепродуктов в зарубежные страны будут резко сокращаться. Во многом виноват режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, прерванное авиасообщение и сниженное использование автомобилей в мире. Сама добыча и переработка нефти идут в прежнем режиме.

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Фото: пресс-служба "ПНТ"