Внедорожник сбил женщину в нижегородской Балахне и попал на видео

Женщина выжила, ей оказали помощь медики.

В городе Балахна Нижегородской области женщина на внедорожнике сбила пенсионерку, а после – переехала ее. Видео опубликовали в Telegram-канале.

Пенсионерка медленно переходила дорогу, когда к ней приблизился внедорожник. Автомобиль начинает двигаться и женщина в это время падает, внедорожник еще несколько метров протащил пострадавшую и переехал ее.

После автоледи вышла из машины и направилась к пострадавшей. Женщина выжила, ей оказали помощь медики.

На выходных во Всеволожском районе на трассе иномарка насмерть сбила пешехода.

Видео: ВК/Балахна Live