  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:09
135
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Внедорожник сбил женщину в нижегородской Балахне и попал на видео

0 0

Женщина выжила, ей оказали помощь медики.

В городе Балахна Нижегородской области женщина на внедорожнике сбила пенсионерку, а после – переехала ее. Видео опубликовали в Telegram-канале.

Пенсионерка медленно переходила дорогу, когда к ней приблизился внедорожник. Автомобиль начинает двигаться и женщина в это время падает, внедорожник еще несколько метров протащил пострадавшую и переехал ее.

После автоледи вышла из машины и направилась к пострадавшей. Женщина выжила, ей оказали помощь медики.

На выходных во Всеволожском районе на трассе иномарка насмерть сбила пешехода.

Видео: ВК/Балахна Live

Теги: балахна, внедорожник
Категории: ДТП, Происшествия, Тема дня, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии