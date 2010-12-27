Влюбленным в Выборге на 14 февраля подарят билеты в театр

Мероприятие приурочено ко Дню святого Валентина, а также к Году театра в России.

Влюбленным парам в Ленинградской области, в частности в городе Выборге, посчастливилось получить значимый подарок ко Дню святого Валентина - бесплатный поход в театр. Для выборжан таким театром станет "Святая Крепость".

Напомним, праздник состоится уже завтра, 14 февраля.

Драматический театр "На Литейном", "Театр на Васильевском", "Комедианты", "Апрель" (г. Лодейное поле) и "Святая крепость" (Выборг) проводят совместную акцию в социальных сетях, приуроченную к Всероссийскому Году театра. 14 февраля, в 12.00 пять областных театров опубликуют общий поздравительный пост в своих официальных группах во "Вконтакте", к которому присоединят названия спектаклей для розыгрыша билетов и условия его проведения.

Подобные мероприятия, по мнению организаторов, способствуют не только духовно-культурному развитию жителей области, но и укреплению отношений. Отметим, что поучаствовать в конкурсе могут абсолютно все влюбленные пары, в том числе люди старшего поколения. Поэтому в акции будут рады видеть наших бабушек и дедушек.

В преддверии праздника редакция Piter.TV публикует самые романтичные фотосеты. Желаем вам быть любимыми и счастливыми!

Фото: pixabay.com