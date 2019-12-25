Властям Петербурга удалось договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ 27 июля

Предприниматели обязались соблюдать определенные правила.

Вице-губернатору Евгению Елину удалось договориться с местным Роспотребнадзором об открытии ресторанов и торговых центров. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Елина вечером 23 июля.

Бизнес взял на себя публичные обязательства об исполнении выработанных мер, применении чек-листов и регулярном представлении населению информации о принятых мерах по обеспечению безопасности населения. говорится в сообщении.

Совместная работы властей, ведомства и предпринимателей позволит снизить риски распространения заболевания. Бизнесмены будут обязаны при возобновлении деятельности получить QR-код в комитете по промышленности. Он дает сотрудникам организации, клиентам или посетителям информацию о мерах, которые должны быть приняты в целях обеспечения безопасности. Кроме того, таким образом можно оценить принятые меры.

Ограничительные меры снимут 27 июля.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору разобраться с открытием ТЦ и ресторанов. По его словам, если не удается договориться с местным Роспотребнадзором, надо ехать в Москву. Беглов заявил, что при необходимости сам готов отправиться в столицу.

Фото: Piter.TV