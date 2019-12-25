ФНС предлагает создать единый реестр о доходах.

Власти захотели следить за доходами российских семей. По данным "Интерфакса", с соответствующей инициативой выступили представители Федеральной налоговой службы (ФНС). Чиновники предлагают вносить данные о доходах в единый реестр.

В ФНС рассказали, что благодаря специальному списку можно будет рассчитывать доходы каждого домохозяйства.

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Благодаря предлагаемой ФНС системе, чиновники получат возможность ставить "любые контроли, любые пороги". Также это позволит оказывать правительству и президенту помощь, которая им будет необходима в данном вопросе. Предположительно, в реестр будет вноситься ФИО гражданина, дата и место его рождения, СНИЛС, ИНН, дополнительная информация (о семейном положении, родственных связях).

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